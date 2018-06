Sobe para 45 o número de ônibus danificados em São Paulo Subiu para 45 o número de ônibus danificados pela onda de ataques em São Paulo. De acordo com a SPTrans, empresa que administra o transporte coletivo na capital paulista, 43 deles foram incendiados e dois alvejados por tiros. Os dois últimos ataques registrados pela empresa aconteceram durante a madrugada desta quinta-feira. Por volta da 0h05, criminosos praticaram atentado contra um coletivo na Rua Alziro Pinheiro Magalhães, no Grajaú, extremo sul da cidade. A última ocorrência foi registrada às 3h30 na Avenida Fernando Mendes de Almeida, em Pirituba, região oeste paulistana. A SPTrans informa que, das 16 empresas que operam linhas em São Paulo, apenas quatro estão funcionando, sendo três delas na área oeste e uma na zona leste da cidade. As viações possuem uma frota de 15 mil ônibus e atendem cerca de 5,5 milhões de passageiros diariamente. Não há, por enquanto, previsão de quando a frota será colocada novamente nas ruas. Todos os 23 terminais de ônibus espalhados pela capital estão abertos, pois os microônibus, vans e cooperativas trabalham normalmente.