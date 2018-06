Sobe para 450 mil número de afetados por chuvas no Nordeste

O último levantamento do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), divulgado na tarde de quinta-feira, 10, informa que 452.910 pessoas já foram afetadas pelas fortes chuvas no Nordeste. Deste número, mais de 43 mil estão desalojados e quase 70 mil desabrigados. A atípica temporada de chuvas no Nordeste Na Paraíba, chuva causa prejuízo em 88 municípios Em um dia, enchentes atingem mais 36,8 mil no Ceará São 266 municípios afetados nos Estados do Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. E os números sofrem alterações constantes, segundo informações dos municípios ao Cenad. Esta semana, o secretário da Sedec, Roberto Guimarães, esteve nos Estados do Maranhão, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde avaliou os danos provocados pelas enchentes nas áreas mais atingidas. Durante reuniões com as Defesas Civis estaduais e governadores, ele anunciou a ajuda emergencial e orientou para que os Estados enviem o mais rápido possível para a secretaria as avaliações de danos. No Piauí e Ceará a Sedec já havia feito as vistoria. Emergência Para atender emergencialmente as vítimas das chuvas nos seis Estados nordestinos, a Sedec começou a distribuição das 828 toneladas de alimentos. As cestas de alimentos são de 23 quilos contém arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó, farinha de mandioca e macarrão.