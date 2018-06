Sobe para 53 total de municípios de SC em emergência

O número de municípios catarinenses em situação de emergência por conta da estiagem deste ano subiu para 53, segundo dados da Defesa Civil do Estado divulgados na sexta-feira. Os decretos ainda em vigência representam 45 cidades deste total, explica o diretor da Defesa Civil, major Márcio Luiz Alves. As cidades nesta situação estão localizadas nas regiões Oeste, Meio-oeste, Norte e Planalto Serrano.

Os municípios com decretos são Abdon Batista, Águas de Chapecó, Águas Frias, Anchieta, Arvoredo, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Caibi, Canoinhas, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapecó, Coronel Freitas, Cunhataí, Descanso, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Guatambu, Iporã do Oeste, Irineópolis, Irani, Ita, Itapiranga, Jaborá, Jardinópolis, Lajeado Grande, Mafra, Major Vieira, Maravilha, Mondaí, Nova Erechim, Paial, Palmitos, Papanduva, Paraíso, Planalto Alegre, Presidente Castello Branco, Princesa, Romelândia, Santa Helena, São Carlos, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Seara, Sul Brasil, Três Barras, Tunápolis, União do Oeste e Xaxim.