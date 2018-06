Sobe para 5 número de mortos em acidente no RS

Porto Alegre - Subiu para cinco a quantidade de mortos no acidente de trânsito no município Pântano Grande, no Vale do Rio Parto, no interior do Rio Grande do Sul. Uma criança está gravemente ferida. As vítimas estavam dentro de um Chevrolet Corsa que trafegava no km 204 da BR-290. Trata-se de uma idosa que chegou a ser resgatada para o Hospital Regional.

O veículo tinha saído da cidade serrana de Gramado e seguia para São Sepé, quando o carro saiu da pista perto de uma curva. Tirando a senhora e a criança, o restante morreu no local.

Segundo o sargento Adalberto Peixoto, do Corpo de Bombeiros de Rio Pardo, o veículo “se chocou com uma árvore e desceu um barranco” às margens da estrada. “Foi um resgate bastante complicado. O veículo teve perda total e todas as vítimas estavam presas na ferragem”.