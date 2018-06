Sobe para 7 número de mortos em naufrágio Mais três corpos de passageiros da embarcação que naufragou em Cururupu, a 140 quilômetros de São Luís, foram resgatados ontem no litoral do Maranhão. Com isso sobe para sete o número de vítimas do acidente ocorrido na tarde de sexta-feira. Havia 23 pessoas no barco, a maioria mulheres e crianças. Ainda há dois desaparecidos.