Sobe para 8 número de mortos em naufrágio no Rio Amazonas

O Corpo de Bombeiros do Pará confirmou na manhã desta quarta-feira, 23, mais uma morte em razão do naufrágio de um barco no Rio Amazonas, no município de Monte Alegre, região oeste do Estado, ocorrido na noite de segunda-feira, 21. Com isso, subiu para oito o número de óbitos no acidente. Ao menos sete pessoas continuam desaparecidas. Outros 94 passageiros sobreviveram. Durante a noite de ontem, houve mais um acidente na mesma região com uma embarcação onde estavam cinco pessoas.

De acordo com o major Augusto Lima, do Corpo de Bombeiros, a embarcação que naufragou na noite de segunda passou por Monte Dourado, Almeirim, Prainha e virou quando seguia para Monte Alegre, seu destino final.

As vítimas são quatro crianças, três mulheres e um homem, respectivamente: Jennifer Oliveira Chagas; Felipe Silva dos Santos, de 1 ano; Jenifer Pires Maufrine, de 9 anos; Daniele Jackeline Vieira Dias, de 11 anos; Neuzilene Tavares de Oliveira, de 28 anos; Rosana da Silva Batista, de 22; Francileuza de Sousa Ferreira e Eronildo João das Chagas.

Nesta quarta-feira, 16 mergulhadores ainda vasculham o barco à procura de possíveis vítimas. Um helicóptero, uma aeronave e várias embarcações auxiliam os trabalhos de resgate. Porém, a visibilidade no local é muito ruim e prejudica os trabalhos.

A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar as causas do acidente e se a embarcação viajava com carga superior à sua capacidade. O resultado deve sair em 90 dias. Sobreviventes afirmam que o barco levava 150 passageiros, 50 a mais que sua capacidade.

Outro acidente

No mesmo Rio Amazonas, um outro acidente com uma embarcação foi registrado na noite de terça-feira, 22, no município de Óbidos, também na região oeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma bajara - espécie de canoa - virou com cinco pessoas a bordo. Três sobreviveram e duas estão desaparecidas. Equipes de resgate foram enviadas ao local.