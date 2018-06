Sobe para 81 o número de cidades em emergência em Minas Gerais

SÃO PAULO - A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou neste domingo, 16, que mais um município decretou situação de emergência por causa das chuvas: Baependi. Esta é a 81ª cidade do Estado a entrar no status.

Ao todo já foram registradas 16 mortes causadas diretamente pelas inundações ou deslizamentos que atingem a região. São 2.374 desabrigados e 17.180 desalojados em todo o Estado.

Em Sabará os bombeiros buscam Luiz Mateus de Oliveira, que está desaparecido desde o final da tarde de ontem, 15. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Luiz nadava no Rio Arrudas, em companhia de outra pessoa, quando foi levado pela correnteza, devido o aumento do volume de água em decorrência da chuva.