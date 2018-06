Sobe para 82 o número de cidades em emergência em Minas

SÃO PAULO - Já são 82 as cidades que decretaram situação de emergência em Minas Gerais por conta das chuvas. O último município a decretar situação de emergência foi Itumirim. Já são 130 as cidades afetadas pelas chuvas, segundo informações da Defesa Civil Estadual.

Em todo o Estado, 1.253.846 foram afetadas de alguma maneira pelos temporais, que deixaram 17.185 desalojados, que estão na casa de parentes ou amigos, e 2.390 desabrigados, que perderam tudo e ocupam abrigos públicos.

Apenas em 2011, 34 cidades decretaram situação de emergência: Açucena, Aimorés, Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Belmiro Braga, Caputira, Careaçú, Conceição do Rio Verde, Divinolândia de Minas, Engenheiro Caldas, Espírito Santo do Dourado, Eugenópolis, Goiabeira, Governador Valadares, Guaraciaba, Inconfidentes, Inhapim, Itabirinha, Itumirim, Lagamar, Lagos dos Patos, Matozinhos, Miradouro, Miraí, Maria da Fé, Morro do Pilar, Ouro Fino, Pouso Alegre, Presidente Olegário, São Geraldo do Baixio, Senador Cortês, São José do Goiabal e São Sebastião da Bela Vista.