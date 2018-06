Sobe para 86 o número de municípios atingidos pelas chuvas no Paraná

Curitiba (PR) – Subiu para 86 o número de municípios atingidos pelas chuvas no Paraná, segundo relatório da Defesa Civil estadual divulgado na manhã desta segunda-feira (9). As chuvas afetaram 55.569 pessoas, sendo 7.530 desalojadas. Hoje, o governador Beto Richa deve decretar estado de emergência em 70 cidades atingidas. A medida foi tomada após reunião no início da noite entre o governo e a coordenação da Defesa Civil.

Até o início da manhã, ainda não havia sido localizada a criança desaparecida em Guarapuava, na Região Centro Sul do estado. Além dela, outras nove pessoas morreram no Paraná, sendo duas em Medianeira e em Guarapuava, uma em Laranjeiras do Sul; uma em Campina do Simão, uma em Guaraniaçu, uma em Sulina e outra em Quedas do Iguaçu.

Nas estradas existem 51 pontos de interdição, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. A mais atingida é a rodovia BR-277, que liga o Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, com dez pontos de interdição.