Sobe para dois o nº de mortos após enchentes no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - Equipes de busca localizaram o corpo de Eracildo Assmann, de 56 anos, em um riacho do interior de Arroio do Tigre, na região central do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 3. Ele havia sido visto pela última vez no sábado, quando o automóvel em que trafegava em companhia de Paula Thom, de 23 anos, foi levado por uma enxurrada. O veículo foi encontrado na quarta-feira. A jovem ainda está desaparecida. Essa é a segunda morte provocada pelas enchentes da semana passada no Estado. Em Jacutinga, no norte, o corpo de José Lindomar da Silva, de 40 anos, levado pela correnteza de um arroio na sexta-feira, foi encontrado na quarta-feira.

A enchente deste inverno é uma das maiores da história do Estado e foi causada pela umidade que se deslocou da Amazônia para o sudeste do continente e provocou chuvas torrenciais em todo o Paraguai, no nordeste da Argentina, no oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul durante a semana passada.

Mesmo que a chuva tenha parado ainda no domingo, o total de desabrigados continuou subindo até a manhã desta quinta-feira no Rio Grande do Sul, quando chegou a 21.928, segundo boletim da Defesa Civil. Depois, durante o dia, recuou para 15.092. A variação é explicada pelo fluxo das águas. Na parte alta da bacia do Rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, os rios estão voltando aos seus leitos normais,permitindo que os moradores atingidos retornem para suas casas. Ao mesmo tempo, o grande volume de água corre para a foz, e invade cidades da fronteira com a Argentina.

Desde o início da enchente, dois municípios - Iraí e Barra do Guarita - decretaram estado de calamidade pública e outros 42 decretaram situação de emergência. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios.

Nos próximos dias a temperatura deve subir, podendo chegar a 28ºC neste sábado, e a chuva volta ao Rio Grande do Sul. O 8º Distrito de Meteorologia emitiu aviso especial informando que as condições meteorológicas serão favoráveis à ocorrência de chuva, moderada a forte, trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento com velocidade de até 90 quilômetros por hora em áreas isoladas do Estado nesta sexta-feira.