Sobe para dois os mortos em acidente com ônibus desgovernado em Curitiba

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e pelo menos outras 20 ficaram feridas em um acidente no fim da manhã desta quinta-feira, 10, envolvendo um ônibus, em Curitiba, no Paraná. Entre os mortos estão dois homens com aproximadamente 50 e 60 anos.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), uma das vítimas faleceu no local e a outra chegou a ser socorrida por helicóptero para o Hospital Angelina Caron, mas não resistiu aos ferimentos. Duas mulheres, de 30 e 28 anos, respectivamente, que também foram levadas ao hospital, não correm risco de morte, segundo informou a unidade.

O motorista de um ônibus de transporte coletivo perdeu o controle da direção, atravessou a rua e invadiu uma loja da Casas Pernambucanas. O acidente aconteceu por volta das 11h45, na região da Praça Tiradentes. Dois helicópteros auxiliam no socorro às vítimas.