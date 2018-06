Sobe para nove o número de mortos pelas chuvas em Pernambuco

SÃO PAULO - O número de mortes confirmadas em Pernambuco por causa das chuvas subiu para nove na tarde desta segunda-feira, 18. Até então, haviam sido confirmados oito óbitos.

O número de municípios atingidos também subiu de onze para doze. Na lista estão Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Camaragibe, Camutanga, Goiana, Jaboatão, Olinda, Paulista, Timbaúba, Vicência, e a capital, Recife. Segundo boletim da Defesa Civil, o há 342 famílias desabrigadas e 645 desalojadas.

Em Olinda, no bairro de Aguazinha, um deslizamento matou duas crianças, identificadas como Vítor e Carolina. Um outro deslizamento próximo ao quilômetro 3 da Estrada de Aldeia, município metropolitano de Camaragibe, soterrou uma casa na noite de sábado, 16. Morreram Josefa da Conceição, 52 anos, seus netos Letícia (7) e Paulo Sérgio (15) e sua nora Elisabete Barbosa, de 33 anos.

Um outro deslizamento de barreira, ocorrido na manhã de domingo, 17, no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife, matou Rodrigo Firmino de Almeida, de 23 anos. Em Olinda, Gabriela Santos, de 13 anos, caiu em um bueiro aberto, em uma rua alagada, no bairro de Bairro Novo.