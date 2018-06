Sobe para oito o número de vítimas de avião que caiu no Paraná

CURITIBA - Subiu para oito o número de mortos na queda de uma aeronave em Cambé, na região metropolitana de Londrina, no Paraná, na noite deste domingo 31. Seis pessoas são da mesma família. O avião caiu sobre a garagem da transportadora Excellence, se chocou com caminhões que estavam estacionados e explodiu.

Morreram piloto, copiloto e seis pessoas da família do presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas do Brasil (Fenatracoop), Mauri Viana, que chegou a se candidatar ao Senado em 2014 no Paraná. As vítimas são duas filhas adolescentes, um neto de 9 anos, a ex-mulher, um irmão e uma cunhada, informou a federação, em nota.

O avião havia partido de Várzea Grande, em Mato Grosso, em direção a Londrina, e as vítimas, conforme informações da polícia, voltavam de um casamento.

Em um balanço preliminar, feito logo após o acidente, o Corpo de Bombeiros havia confirmado as mortes do piloto e do copiloto, mas, na manhã desta segunda-feira, 1º, a Polícia Civil confirmou as outras mortes. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai investigar as causas do acidente.