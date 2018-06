Sobel pede afastamento da presidência do rabinato da CIP O rabino Henry I. Sobel pediu, nesta quinta-feira, o afastamento do cargo de presidente do rabinato da Congregação Israelita Paulista (CIP). Ele foi preso na última sexta-feira por furtar quatro gravatas em lojas de grife em Palm Beach, nos Estados Unidos. Em nota divulgada à imprensa, Sobel disse: "Jamais tive a intenção de furtar qualquer objeto em toda a minha vida. Pessoalmente, estou habituado a enfrentar crises e acusações de que posso me defender. Só não posso admitir que tentem desqualificar os valores morais que sempre defendi?. A câmera de vigilância interna da loja Louis Vuitton filmou Sobel dobrando a gravata e, em seguida, deixando o local com as mãos vazias. Um funcionário acionou a polícia, que o abordou nos arredores da loja. Segundo o boletim de ocorrência, Sobel admitiu ter furtado a gravata e levou o policial até o carro, onde estavam quatro gravatas, das marcas Louis Vuitton, Giorgio´s, Gucci e Giorgio Armani, que o rabino disse também terem sido roubadas. Sobel foi encaminhado até a delegacia e liberado somente no sábado, após pagar fiança de US$ 3 mil. Leia a íntegra a nota divulgada pela CIP: "A Congregação Israelita Paulista (CIP), consternada e preocupada com as notícias que vêm sendo veiculadas, envolvendo o Rabino Henry I. Sobel, acaba de receber o seu pedido de afastamento temporário das funções de presidente do Rabinato. O Rabino Sobel está há mais de 35 anos na CIP, atuando como líder comunitário, tendo prestado ao longo desses anos serviços relevantes à sociedade como um todo. A CIP, com todo respeito e consideração que tem pelo seu rabino, aceitou seu pedido colocando-se à disposição para ajudá-lo no que for necessário. São Paulo, 29 de março de 2007 Congregação Israelita Paulista"