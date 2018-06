Sobressaltos marcam nova gestão de Roseana

O novo governo de Roseana Sarney (PMDB) começou com sinais da continuidade do mandato que ela assumiu em 2009, com a cassação do pedetista Jackson Lago - morto no início da semana. Mas em fevereiro, surgiram sinais de que ela não teria vida fácil. Rebelião em uma delegacia no interior desencadeou uma crise no sistema penitenciário ainda não resolvida. No mesmo mês, ela foi internada às pressas com sangramento na porção final do sistema digestivo e foi submetida a uma cirurgia. O Estado padece com uma dívida estimada em R$ 2 bilhões.