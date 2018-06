Sobrinho de Agaciel Maia é preso no RN A Polícia Federal do Rio Grande do Norte desarticulou uma quadrilha que desviou R$ 2 milhões em superfaturamento das obras de duplicação da BR-101, no trecho entre a cidade de Arez (RN) e a divisa com a Paraíba. Entre os acusados está o diretor regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), Gleidson Maia, sobrinho do ex-diretor geral do Senado Agaciel Maia e do deputado João Maia (PR-RN). Além dele, foram presos o superintendente do órgão no Estado, Fernando Rocha, e outras quatro pessoas.