Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) atinge marca de 156,5 mi de bíblias publicadas

A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), fundada sob orientação luterana em 1948, atingiu este ano as marca de 156,5 milhões de Bíblias publicadas, Antigo e Novo Testamento. Desse total, 30,7 milhões foram exportados.

Seus principais clientes são as igrejas evangélicas, de todas as denominações. Mas a editora fez parceria também com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para uma edição ecumênica, que inclui os livros rejeitados pelo reformador Martinho Lutero, do século 16, como não canônicos, mas reconhecidos pelos católicos.

A SBB publicou, em fevereiro deste ano, a Bíblia de Estudo da Reforma, em comemoração dos 500 Anos da Reforma Protestante. A edição traz uma biografia de Lutero, além de 40 mil notas de rodapé e reflexões do reformador na introdução dos livros bíblicos.

A Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, com 900 reflexões do reformador, foi lançada pela SBB em 1912. Inclui ainda hinos evangélicos, com letra e música do alemão.