Sócio da boate que está hospitalizado apresenta quadro depressivo

O delegado regional Marcelo Arigony, de Santa Maria, confirmou que o sócio da boate Kiss que está internado em Cruz Alta tentou suicídio no hospital. Elissandro Spohr, conhecido como Kiko, está sob custódia no hospital e estaria bastante deprimido por causa do incêndio que ocorreu na sua casa noturna no último domingo, 27, que matou 235 pessoas até agora.

Ele também teve a prisão temporária decretada, mas ainda não se apresentou à polícia por estar hospitalizado. A cidade de Cruz Alta fica a cerca de 130 quilômetros de Santa Maria.