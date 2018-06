'Sócios' do tráfico são presos em operação da PF no Rio

SÃO PAULO - Duas pessoas, consideradas como "sócios" de uma quadrilha que comandava o esquema de tráfico de drogas em Campos de Goytacazes, no norte fluminense, foram presas nesta terça-feira, 22, durante operação da Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Estão sendo cumpridos 25 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. No sítio de um deles, os agentes apreenderam 550 quilos de maconha. As buscas também estão sendo feitas em dois estabelecimentos prisionais.

De acordo com a investigação feita pela PF em Campos, a quadrilha, com pelo menos 30 integrantes, controla o tráfico e a distribuição de maconha, cocaína e crack em favelas de cidade e municípios próximos, como Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo.