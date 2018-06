Sofia, a ''consultora de moda'' de Alckmin Uma dupla chamou a atenção na plateia do desfile feminino de Alexandre Herchcovitch: o secretário estadual de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e sua filha, Sofia. Ela garantiu que foi levada pelo pai, mas isso não foi um sacrifício. "Gosto de acompanhar os desfiles do Brasil e do exterior", disse ela. Alckmin disse que gosta de assistir a desfiles e que leva um puxão de orelha quando a filha acha que o pai está cafona.