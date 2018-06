Sol aparece e turistas lotam praias de SP

O sol animou os turistas, que lotaram as praias do litoral paulista ontem. A Baixada Santista, depois de uma manhã nublada, teve tarde de céu claro - os termômetros registravam 30° às 17 horas. O tempo bom deve permanecer hoje. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve atingir os 31° e a mínima, 17°. A previsão para o réveillon, porém, não é animadora. Na capital e no litoral sul, a chance de chover no momento da virada é de 60% a 80%, segundo a Climatempo. Já no litoral norte, a previsão é de chuva forte.