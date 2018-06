Sol aparece fraco e capital deve ter pancadas de chuva à tarde

Áreas de instabilidade se formam sobre São Paulo nesta quarta-feira, 1º, e o sol aparece fraco. Com isso, não deve fazer muito calor na cidade e a previsão é de chuva isoladas pela manhã e a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva e trovoadas. A máxima não deve passar dos 24ºC e à noite pode chover forte. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Na quinta-feira, o dia fica fechado o dia todo e o risco de temporal aumenta mais. Na sexta-feira a capital deve ter um pouco de sol , com chuva isolada à tarde. Uma nova frente fria fecha o tempo no fim de semana, com risco de mais temporais. A máxima não deve passar dos 21ºC no sábado. País As áreas de instabilidade espalham muita nebulosidade sobre o centro-sul do país. O sol aparece fraco e há previsão de chuva e trovoadas no Sul, na maior parte do Sudeste e em Mato Grosso do Sul. Não chove no norte do Espírito Santo e de Minas, Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no oeste e no sul do Maranhão e no Norte do Brasil. Sol com chuva passageira e isolada no litoral leste nordestino e tempo seco no restante da mesma região.