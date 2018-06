Sol aparece, mas nebulosidade deixa tempo instável em SP Com o deslocamento da massa de ar polar e da frente fria que permaneciam sobre a cidade de São Paulo, o sol voltou a aparecer e a temperatura começou a aumentar nesta quinta-feira, 31. A máxima pode chegar a 24 graus nesta tarde. "A saída do ar frio facilita a elevação da temperatura", afirma a meteorologista Josélia Pegorin, da agência Climatempo. Apesar do sol, a nebulosidade aumenta bastante e há possibilidade de pancadas de chuva na capital entre o fim da tarde e a noite desta quinta, o que deve fazer com que a temperatura caia um pouco à noite e na madrugada de sexta-feira, 1º, além de melhorar a umidade do ar. Nesta sexta, a nebulosidade, formada devido a áreas de instabilidade que vêm do Sul do País, deve aumentar ainda mais e a temperatura também. De acordo com previsão da Climatempo, a máxima deve chegar aos 27 graus. Pancadas de chuva devem ocorrer a partir da tarde, melhorando a umidade do ar. Nesta quinta, o índice ainda é relativamente baixo. Às 13 horas, foi registrado 38% no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A previsão para o próximo fim de semana é de tempo nublado, com chuva a qualquer hora do dia e vento forte na capital no sábado, 2, devido à passagem de uma nova frente fria que trará bastante instabilidade para São Paulo. A temperatura cai novamente e no domingo não deve passar dos 22 graus.