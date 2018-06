Sol aparece no Sudeste e geadas podem ocorrer no Paraná

Pancadas de chuva devem ocorrer novamente, nesta sexta-feira, 19, nas regiões Norte e Nordeste do país. O sol aparece entre nuvens em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste, e há possibilidade de geada na região centro-leste do Paraná.

As chuvas vão continuar em grande parte do norte, oeste e sudoeste do Amazonas, assim como no centro-norte e nordeste do Pará, no Amapá, Roraima, Acre e Rondônia, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva no sudeste do Amazonas e centro-sul do Pará.

No Nordeste as pancadas de chuva estarão concentradas no Maranhão, centro-norte do Piauí e do Ceará. Tempo instável na faixa leste da região. Céu nublado e com chuvas isoladas no Espírito Santo e da Bahia. Predomínio de sol entre Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, e Triângulo Mineiro.

Sol entre poucas nuvens no leste da Região Sul, leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As temperaturas mínimas estarão baixas na Serra da Mantiqueira entre São Paulo e Minas Gerais, na Serra Geral (Região Sul) e no centro-leste do Paraná, onde há condições para a ocorrência de geada.