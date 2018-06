Sol deve aparecer e temperatura sobe em São Paulo O vento úmido que chega do mar ainda forma muitas nuvens em São Paulo. A quinta-feira começa nublada com temperatura amena. Ainda pela manhã o sol aparece e esquenta. Durante a tarde ocorrem pancadas de chuva isoladas na capital e no restante do Estado. A máxima chega aos 28º na capital, aos 26º em Ubatuba e aos 32º em Araraquara e Presidente Prudente. Na sexta-feira e no sábado faz sol e calor. Mas por conta do tempo quente e úmido o céu fica sempre com muitas nuvens e há previsão de pancadas rápidas de chuva no período da tarde. Na capital, máxima de 28º de sexta-feira ao domingo. Apesar de a frente fria ter se afastado para o mar, ainda deixa o tempo instável com chuva a qualquer hora desta quinta-feira no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Máxima de 32º no Rio, de 31º em Vitória e de 27º em Belo Horizonte. No norte de Goiás, no Distrito Federal e no Tocantins nuvens carregadas associadas à presença de áreas de instabilidade causam chuva desde o começo do dia. O restante do País tem predomínio de sol. O tempo abafado provoca chuva à tarde, exceto no centro-leste do Nordeste, em Roraima e no Amapá, no oeste da região Sul e no Rio Grande do Sul. Máxima de 30º em Florianópolis, de 31º em Porto Alegre, de 33º em Salvador e de 35º em Cuiabá.