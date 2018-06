Sol e tempo seco se mantêm em SP até quarta Assim como no feriado, o tempo em São Paulo continua aberto pelo menos até quarta-feira. Hoje, a temperatura pode chegar a 25°C, com mínima de 12°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em 55% - o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é 30%. O ar seco que cobre o Sudeste desviou para o oceano a frente fria que se aproximou do Estado no fim de semana. Essa massa de ar frio trouxe um pouco de vento e nuvens a São Paulo, o que foi fundamental para diminuir a concentração de poluentes. Ontem, a qualidade do ar era considerada regular na Região Metropolitana da capital, segundo os índices da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Para hoje, está prevista uma situação desfavorável à dispersão de poluentes. Pelo balanço de ontem, das estações monitoradas pelo órgão, sete terão boa qualidade; 19, qualidade regular; e uma, a estação litorânea Cubatão/Industrial/Vila Parisi/Vila do Mogi, registrará qualidade inadequada. No litoral, o mar hoje fica agitado, com ondas de 1 m a 2 m.Para o surfe, os melhores lugares serão litoral norte e Guarujá. No Sul do País, uma massa de ar frio e seco, de origem polar, avança e provoca queda na temperatura. Ar seco e quente mantém o tempo aberto no Sudeste e Centro-Oeste. E, no Nordeste, a previsão é de sol.