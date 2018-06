Sol entre nuvens e temperatura máxima de 28º em São Paulo Nesta quarta-feira o sol aparece entre muitas nuvens na capital paulista, no litoral e no interior do Estado de São Paulo. O tempo abafado deixa as nuvens mais carregadas e a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva, que podem ser fortes. A temperatura pode chegar aos 28 graus na capital e aos 32 graus em Ribeirão Preto. No litoral de paulista, a temperatura chega aos 28 graus no Guarujá e em Santos e aos 27 graus em Ubatuba e na Cananéia. A partir de quinta-feira, a umidade deve diminuir e o sol aparece mais forte em todo o Estado. O tempo fica aberto e chove apenas de forma rápida, durante a tarde. Na sexta-feira, o sol predomina, com máxima de 30 graus, mas a aproximação de uma frente fria aumenta o risco de chuva e de vento forte. Em todo o País são esperadas pancadas de chuvas rápidas, podendo ser fortes, nesta quarta-feira. A umidade e a temperatura elevada favorecem a formação de muitas nuvens desde a região Sudeste até o Norte brasileiro. Apesar disso, o tempo continua abafado e a temperatura chega aos 36 graus em Teresina e aos 35 em Porto Alegre. No extremo sul do País, no norte do Espírito Santo e de Minas e na maior parte do Nordeste a presença de ar seco e quente deixa o tempo firme com sol forte o dia inteiro. No litoral norte nordestino e no restante do País a previsão é de sol e chuva rápida.