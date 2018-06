Sol reaparece em São Paulo, mas sexta-feira será fria

A sexta-feira, 13, amanhece fria e nublada na capital paulista e nos Vales do Paraíba e do Ribeira, mas aos poucos o sol volta a aparecer e não chove. No litoral ainda chuvisca na madrugada, mas o sol também reaparece ao longo da manhã. A mínima prevista para esta sexta é de 10 graus e a máxima não deve passar dos 22 graus. Nas outras áreas do Estado faz sol desde cedo. A temperatura sobe um pouco mais à tarde e o interior do Estado pode ter até 30 graus em Ribeirão Preto e aos 24 graus em Campinas. No litoral, a temperatura fica entre 21 graus em Ubatuba e 22 graus em Santos. No sábado, 14, o sol predomina no Estado e não chove.A temperatura fica mais elevada e a máxima pode chegar aos 26 graus, mas a mínima é de 12 graus na capital. No domingo, uma nova frente fria chega a São Paulo e a máxima não deve passar dos 23 graus. Ar seco Assim como muitos paulistas, o pessoal do Paraná implora por um pouco de chuva. E não pode ser só chuvisco. Em junho, o Paraná sentiu a mesma secura que São Paulo e também teve temperaturas muito acima do normal. A nova frente fria, no fim de semana, traz a chuva, mas sem muito frio. O Espírito Santo e o sul da Bahia recebem uma frente fria que deixa o tempo chuvoso a qualquer hora no centro-norte capixaba, no nordeste de Minas Gerais e no sul e no leste baiano. Sol, frio e pancadas de chuva em grande parte do Sul do Brasil. Tempo firme só no sudoeste gaúcho e no norte do Paraná. Tempo chuvoso no leste da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Na maior parte da região Norte ocorrem pancadas de chuva, exceto em Tocantins, em Rondônia, no centro-sul do Pará e no leste do Acre.