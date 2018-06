Sol volta a aparecer em SP, mas noites ainda devem ser frias Uma forte massa de ar polar que ainda está sobre o Estado de São Paulo deixou a madrugada desta quarta-feira, 30, bem fria na capital, que amanheceu com temperaturas em torno dos 10 graus. De acordo com registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros não passaram dos 8,7 graus durante a madrugada no Mirante de Santana, na zona norte da capital. Nesta tarde, a temperatura sobe e chega aos 21 graus e o sol aparece entre algumas nuvens. A permanência do ar polar, embora com menos força, não permite que o calor intenso retorne ao Estado e as próximas noites ainda serão frias. Na quinta-feira, 31, portanto, a madrugada ainda deve ser bem fria, mas durante o dia, as temperaturas já sobem um pouco mais, podendo chegar aos 25 graus. Na sexta-feira, 1, o sol volta a brilhar e o calor aumenta. A previsão é de uma temperatura máxima de 29 graus, mas a nebulosidade já volta durante o dia e à noite estão previstas pancadas de chuva. Com essas pancadas de chuvas provocadas pela chegada de uma nova frente fria, o fim de semana promete ser de bastante chuva e o frio intenso volta no próximo domingo, 3, quando uma nova massa de ar polar deve passar pelo Estado.