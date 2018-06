Sol volta a aparecer, mas céu fica nublado nesta terça em SP

O tempo fica chuvoso no litoral e no sul de São Paulo nesta terça-feira, 17. Na capital e no centro-oeste do Estado o sol volta a aparecer, mas o céu fica sempre com muitas nuvens e ocorrem períodos de chuva, principalmente no começo e no fim do dia. A temperatura fica amena e a mínima prevista é de 12 graus na capital e a máxima não deve passar dos 22 graus. Na quarta-feira, 18, uma nova frente fria provoca mais chuva e diminuição da temperatura em todas as regiões paulistas; a mínima prevista para a capital é de 12 graus. Na quinta-feira, a chuva pára, mas o frio aumenta e a máxima não deve passar dos 16 graus. País Áreas de instabilidade crescem sobre o centro-sul do Brasil e deixam o tempo chuvoso em Santa Catarina, no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Uma frente fria avança pelo litoral do Rio de Janeiro. No centro-sul deste Estado, na Zona da Mata de Minas Gerais e em São Paulo, exceto no norte paulista, muitas nuvens e períodos de chuva. Do leste de Alagoas ao Rio Grande do Norte, sol e chuva rápida. O tempo abafado provoca pancadas de chuva do norte de Rondônia ao Amapá. Sol e tempo seco nas outras áreas do País. A máxima prevista para esta terça é de 15 graus em Curitiba e de 27 graus em Maceió.