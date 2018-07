Soldado da PM ameaça se matar em Guarulhos O soldado da Polícia Militar Edson Ribas ameaçou se matar esta manhã, dentro da própria residência localizada na avenida Papa João Paulo I, em Bonsucesso, bairro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Políci a Militar foram até o local e conseguiram impedir o suicídio. Em seguida, ele foi levado para o Hospital da Polícia Militar, onde está em observação. Há menos de um mês, outro soldado da PM, Reinaldo Antônio Domingues, de 33 anos, se matou com um tiro na cabeça, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, na zona sul da capital. A ação foi flagrada por uma câmera de TV. Antes de cometer suicídio, Domingues afirmou ser perseguido pelos colegas de trabalho e disse não suportar mais trabalhar com policiais corruptos.