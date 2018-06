Soldado da PM é assaltado e baleado na zona sul de SP O soldado Clemente Alves Pereira, de 29 anos, lotado em um batalhão da zona leste de São Paulo, foi baleado nas costas por volta das 21h30 de quarta-feira, ao ser vítima de um assalto em frente a sua casa, na Avenida Dom Manuel de Andrade, em Vila Gumercindo, região da Vila Mariana, zona sul da capital paulista. Segundo testemunhas, o soldado, que estava à paisana, teria sido abordado por quatro homens que, após roubarem a arma particular do policial, fugiram em uma Parati azul marinho e um Fiat Uno claro, bege ou branco. Consciente, mas ferido em um dos pulmões, o soldado foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde permanecia fora de risco. Nem a Polícia Civil nem a Polícia Militar quiseram passar detalhes sobre o ocorrido, mas segundo o que foi informado à Central de Operações da Polícia Militar por testemunhas às quais o policial pediu ajuda, a vítima foi baleada na calçada após tentar impedir assalto à sua residência. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso.