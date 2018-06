Soldado da PM é baleado na zona Leste de SP Um soldado da Polícia Militar foi baleado na perna esta manhã durante um tiroteio em uma unidade do CDHU localizada na Avenida Maraial, na região de Artur Alvim, na zona Leste da capital paulista. De acordo com o centro de Operação da Polícia Militar, uma denúncia anônima avisou sobre o tiroteio e, quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a balas. O caso será registrado no 64º Distrito Policial e ninguém foi preso até o momento.