Soldado da PM morre em tiroteio na Avenida Brasil

Um soldado da Polícia Militar foi morto, na madrugada desta terça-feira, 10, em um tiroteio na Avenida Brasil , na altura do complexo de favelas da Maré, Rio . O crime aconteceu quando o soldado Rodrigo Passos Soares realizava, com equipe, uma abordagem a dois suspeitos em uma motocicleta BMW. Segundo a PM, quando os policiais verificaram que a moto era roubada, outro criminoso que dava cobertura aos comparsas em um Fiat Idea surpreendeu os policiais militares. Os criminosos dispararam tiros de fuzil AK-47 calibre 7,62 e uma pistola CZ calibre 9mm contra os policiais e o soldado Soares e um sargento foram feridos.

Ambos foram socorridos ao Hospital Geral de Bonsucesso e o soldado Soares, ferido no peito, não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a PM, um dos criminosos morreu no confronto. As armas foram apreendidas e a moto roubada foi recuperada. A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios (DH-Capital).

O soldado Soares tinha 29 anos e estava na corporação havia quatro anos. Ele era lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e deixa mulher.

A Polícia Civil informou que equipes da DH realizam diligências em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar nas investigações. Já foi realizada uma perícia no local.

