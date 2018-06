Soldado é baleado e morto em base no MA O soldado da Aeronáutica James Costa morreu, na manhã ontem, com tiro de pistola 9 calibre milímetros, no alojamento do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. O suposto autor do disparo, o soldado Hélio Tavares Paiva Júnior, está detido no CLA. A Justiça Militar investiga se o tiro foi intencional.