Soldado é preso após realizar assalto na Grande SP O soldado do Exército, Bruno Thiago, foi preso, por volta das 22h de quinta-feira, por policiais militares da 4ª Companhia do 33º Batalhão depois de assaltar um pedestre na cidade de Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo. Ao lado de um comparsa, ambos em uma moto, o soldado, que conduzia o veículo, causou suspeita e foi parado pelos policiais na Estrada do Tamburi, na Vila Crete. Com a dupla, havia um celular e seis cartões de crédito. Sem saber explicar de quem eram os objetos, Bruno e o outro assaltante foram encaminhados ao 1º Distrito Policial da cidade, onde a vítima deles, Adriana Cristina dos Santos, registrava boletim de ocorrência. Ao ver os dois entrando na delegacia, a mulher os reconheceu. Parte do que estava com a dupla havia sido roubada dela. Bruno, após ser indiciado por roubo, a exemplo de seu comparsa, foi transferido para o quartel da Polícia do Exército. O soldado estava ausente quartel onde é lotado.