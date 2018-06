Sorocaba prioriza ciclovias e terá quase o dobro de km de SP

Até o final deste ano, os ciclistas de Sorocaba, localizada a 92 km de São Paulo, vão dispor de 42 quilômetros de vias exclusivas - as chamadas ciclovias. Desses, 27,5 km já foram entregues aos usuários. Outros 14,5 km estão em obras. A malha é muito superior aos 23,5 km de ciclovias de São Paulo, que tem uma frota de 6 milhões de carros. Em Sorocaba, 264 mil veículos disputam o espaço urbano com cerca de 30 mil bicicletas. Os ciclistas têm na prefeitura um aliado. Nos últimos anos, a construção de ciclovias passou a ser prioridade no município. Novas ruas e avenidas são entregues com a via exclusiva para bicicletas. De acordo com a prefeitura, é uma forma de proporcionar aos moradores uma opção saudável de transporte. Além disso, ajuda a reduzir os congestionamentos causados pelo excesso de veículos, principalmente na região central. As ciclovias formam um sistema que permite a interligação entre bairros. Programas municipais, como o Pedala Sorocaba, também incentivam a substituição dos carros pelas bicicletas. A cidade ganhou também áreas exclusivas para estacionamento de bicicletas. NOVIDADES Na cidade de São Paulo, que conta apenas com 23,5 km de ciclovias, para 300 mil usuários, conforme noticiado ontem pelo Estado, o cenário deve melhorar um pouco ainda neste ano. Já estão em construção duas ciclovias: uma na Avenida Inajar de Souza, com 7 km de extensão, e outra, 12,2 km na Avenida Radial Leste. Também haverá novas obras. A região de Parelheiros, na zona sul da capital, por exemplo, receberá um via exclusiva para os ciclistas, de 1,8 km. Estações de trens e metrô sofrerão mudanças para atender o usuários de bicicletas e estimular seu uso. Bicicletários serão instalados nas novas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ( CPTM) e na estação Gulihermina-Esperança do Metrô. A CPTM, que atualmente oferece 13 bicicletários espalhados por suas estações (ante apenas um oferecido pelo Metrô), planeja construir mais 16, criando 4.415 vagas para o estacionamento de bicicletas. Apesar de haver 49,7 km em obras para melhorar as vias disponíveis para os ciclistas, a capital paulista precisaria de pelos menos 300 km de ciclovias. Essa quilometragem é a mesma de cidades como Bogotá e Copenhague e próxima da marca de Paris, que tem 379 km.