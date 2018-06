Sorocaba tomba quartel da PM O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, decidiu pelo tombamento do quartel da Polícia Militar da cidade. O prédio, que abriga o comando regional da corporação, foi inaugurado em 1938. Segundo decreto assinado pelo prefeito Vitor Lippi (PSDB), a proteção integral se restringe à fachada. As características arquitetônicas não podem mais ser alteradas sem aprovação do patrimônio municipal.