Sorteio da Mega-Sena desta quarta pode dar R$ 16 milhões

Os apostadores têm nesta quarta-feira, 25, mais uma chance de ficar milionário com a Mega-Sena. A principal loteria brasileira poderá pagar prêmio estimado em R$ 16 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 981, que acontece logo mais, às 20 horas (horário de Brasília), em Barreiras, na Bahia. Veja também: Confira os resultados de todas as loterias Caixa aumenta preços das apostas da Mega-Sena e Quina Para se ter uma idéia, aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 100 mil por mês. As apostas podem ser feitas até 19 horas nas casas loterias espalhadas pelo País. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 1,50.