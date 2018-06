Sorteio da Mega Sena paga R$ 1,3 milhão nesta quarta

O apostador que acertas as seis dezenas da Mega Sena que serão sorteadas nesta quarta-feira, 11, em Salinas, no interior de Minas Gerais, pode ganhar R$ 1,3 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). As apostas podem ser feitas até às 19 horas desta quarta em todas as lotéricas do País. Na terça a Caixa divulgou que os empresários lotéricos e os apostadores já podem contar com um horário maior e mais flexível de atendimento para realizar apostas. Ficou decidido que o horário de abertura do sistema seria antecipado. Com isso, as casas lotéricas passam a funcionar das 5 horas às 23 horas. A medida visa facilitar a vida das lotéricas localizadas em pontos que possibilitam o funcionamento em horário especial, tais como estações de trem e metrô, aeroportos e rodoviárias.