Sorteio da Mega Sena paga R$ 11 milhões neste sábado

O sorteio da Mega Sena deste sábado, 22, vai pagar R$ 11 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 930. As apostas podem ser feitas até às 19 horas e o sorteio será realizado às 20 horas na cidade de Floriano, no Piauí. Também neste sábado, a Caixa Econômica Federal vai sortear a Quina, que tem prêmio estimado em R$ 200 mil. A Lotomania, Lotofácil e a Loteria Federal vão ter seus números sorteados neste sábado, também às 20 horas. O prêmio da Lotomania é estimado em R$ 1,6 milhão, segundo a Caixa. Já a Lotofácil deve sortear R$ 1 milhão. Devido aos feriados de fim de ano, a Caixa não vai realizar sorteios nos dias 24 e 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Os próximos sorteios da Mega Sena estão previstos para a quarta-feira, 26, e para o dia 31 de dezembro, uma segunda-feira, que será feito no Rio de Janeiro.