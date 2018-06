Sorteios milionários agitam lotéricas em todo o País

A expectativa de prêmios milionários promete movimentar as lotéricas em todo o País nesta terça e quarta-feira, já que quatro prêmios estão acumulados. A Mega Sena deve pagar R$ 12 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas que serão sorteadas na quarta-feira, 18. O sorteio do concurso 885 será realizado às 20 horas na cidade de Ipameri, em Goiás. Além da Mega Sena, a Lotomania também está acumulada e pode pagar R$ 1,5 milhões para quem acertar os 20 números que serão sorteados também na quarta, junto com as dezenas da Mega Sena. Nesta terça, o sorteio do concurso 574 da Dupla Sena, que será realizado às 20 horas, vai pagar R$ 1,2 milhão. Fechando a lista dos grandes jogos da semana, aparece o concurso 1776 da Quina, que também ocorre nesta terça, junto com a Dupla Sena. O prêmio que deve ser pago a quem acertar as cinco dezenas chega a R$ 700 mil. As apostas para os jogos podem ser feitas em qualquer lotérica do País até às 19 horas