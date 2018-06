Soterramento deixa um ferido na zona sul de SP Parte de uma residência desabou por volta das 19h30 desta quarta-feira na Rua Professor João Ramos da Costa, 100, no Parque Bristol, região do Sacomã, na zona sul de São Paulo. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, seis viaturas continuam no local e uma pessoa ficou parcialmente soterrada. A vítima, um homem com 49 anos, cuja identidade não foi divulgada pelos bombeiros, ficou com o tórax e as pernas presos sob os escombros. Ele foi retirado e levado para o Hospital do Jabaquara (Artur Ribeiro Sabóia). Há suspeitas de que mais uma vítima possa estar soterrada. Uma equipe da Defesa Civil do município já está no local. A Administração Regional do Ipiranga também deve enviar uma equipe.