Soterramento provoca uma morte em Mairiporã Uma pessoa morreu em um deslizamento de terra em Mairiporã, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros de Franco da Rocha, um casal estava dentro da residência quando foi surpreendido pelo soterramento. Um deles morreu e os bombeiros estão tentando resgatar a outra vítima que estava dentro da casa localizada na Estrada dos Remédios, próximo à Represa Sete Quedas, no bairro Rio Acima. De acordo com o Cobom, o deslizamento aconteceu por volta das 10 horas. Enchentes e deslizamentos causaram vários transtornos e mortes no último fim de semana em São Paulo. Em Itaquaquecetuba, uma menina de oito anos morreu em virtude de um deslizamento de terra. A garota andava de bicicleta quando foi atingida por um barranco no sábado, por volta das 20h30. Outras três vítimas morreram ao caírem em um lago do município Guararema, também na Grande SP. Os três, dois homens e uma garota, ocupavam um veículo. Em Taubaté, várias famílias residentes nos bairros Santa Tereza e Chácaras Flórida tiveram suas casas invadidas pelas águas e parte do público de 10 mil pessoas que haviam ido a uma casa de espetáculos para ver o show da dupla sertaneja Edson e Hudson ficaram ilhadas desde a madrugada até o início da tarde de domingo. As chuvas causaram problemas também em estradas de São Paulo. Desde a última sexta-feira o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) confirmou várias quedas de barreiras. Em Bebedouro, interior de São Paulo, foi encontrado o corpo de um comerciante que estava desaparecido desde a forte chuva do último dia 8 de fevereiro.