SP, com frota recorde, tem lentidão pela manhã Pelo segundo dia consecutivo, o paulistano enfrentou congestionamento acima da média pela manhã. Ontem, por causa da chuva, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou a segunda maior lentidão da manhã em 2009. Às 9h30, a lentidão 139 quilômetros. O recorde do ano foi no dia 13 de fevereiro, às 10h30: 155 quilômetros. Além das pistas escorregadias, que faziam os motoristas reduzirem a velocidade, e o maior número de carros na rua, alguns acidentes ajudaram a complicar o trânsito. O pior trecho de lentidão estava localizado na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. O congestionamento ficou acima da média até as 13 horas. Até hoje, o maior índice já registrado pela CET no período da manhã foi de 191 quilômetros, às 9h30 do dia 4 de novembro de 2004. Foi um dia de chuva na cidade, com pontos de alagamentos que culminaram com a interdição completa do túnel do Anhangabaú. FROTA A frota paulistana de carros, ônibus, caminhões e motos está perto de atingir os 6,5 milhões de veículos, de acordo com os dados oficiais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O dado mais atualizado, divulgado ontem pelo órgão, aponta exatos 6.485.297 veículos licenciados na cidade de São Paulo, no fim de abril. No período entre abril de 2008 e abril deste ano, houve um crescimento acumulado recorde: 381.655 veículos a mais, maior aumento desde 1998.