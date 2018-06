SP dá até maio para negociar IPVA antigo A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo prorrogou até 30 de maio o prazo para que proprietários de veículos com IPVA atrasado possam pagar suas dívidas com desconto nos juros e na multa. Pelo Programa de Parcelamento de Débitos, o contribuinte pode quitar débitos do IPVA até 2006, incluindo multas. Quem possuir dívidas de IPVA referentes a mais de um veículo poderá unificá-las, pagando numa única guia.