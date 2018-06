SP divulga até croquis de prédios

Apesar de algumas empresas ainda não confirmarem a ida para a Nova Luz, a Prefeitura já divulgou croquis dos novos prédios empresariais da região. A IBM Brasil, por exemplo, diz que nada está fechado, mas o desenho do edifício está pronto e a BR Properties, que atua no setor de imóveis comerciais, informou ao Estado que de fato vai comprar uma área no local para construir um prédio para a empresa. Os croquis fazem parte do edital de habilitação e análise dos projetos de investimentos, que haviam sido enviados pelas empresas desde o começo do ano. Segundo a própria Prefeitura, 62 empresas demonstraram interesse em investir na região, mas apenas 23 foram selecionadas pelo governo municipal. Presidente da BRQ Informática, uma das empresas que passaram pelo crivo da Prefeitura, o empresário Benjamin Quadros disse que ainda está avaliando sua ida para a área e demonstrou o espírito geral do grupo. "Vale a pena, mas estamos ainda em uma fase não conclusiva, podemos até declinar. Não assinamos um documento. A percepção é que vamos, mas tenho dúvidas sobre o tamanho da área."