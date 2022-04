Carnaval 2022: São Paulo e Rio definem as escolas campeãs nesta terça

RIO - As apurações dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial (a primeira divisão) de São Paulo e do Rio de Janeiro vão ocorrer nesta terça-feira, 26, a partir das 16h. A TV Globo vai transmitir. Serão conhecidas as agremiações campeãs e as rebaixadas para a segunda divisão nas duas cidades.

Em São Paulo, estão bem cotadas Águia de Ouro, Gaviões da Fiel, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre e Unidos de Vila Maria. A Gaviões chamou a atenção no sambódromo com um enredo crítico, batizado de “Basta!”, sobre as desigualdades sociais. Na Rosas de Ouro, o tema escolhido foram os rituais e caminhos para a cura dos males. Já a Águia de Ouro levou para o Anhembi o discurso de exaltação da diversidade étnica e cultural brasileira e contra a intolerância religiosa.

Outra forte candidata é a Mocidade Alegre, que prestou uma homenagem à cantora Clementina de Jesus. Destaque para o abre-alas da escola, que trouxe uma igreja colonial colorida, com alegorias de anjos gigantes.

Já no Rio, a favorita é a Acadêmicos do Grande Rio, sediada em Duque de Caxias (Região Metropolitana do Rio), penúltima escola a desfilar na segunda noite, com um enredo sobre o orixá Exu. Mangueira e Unidos de Vila Isabel também fizeram desfiles memoráveis e seus torcedores aguardam ansiosos a apuração.

A Paraíso do Tuiuti teve problemas e será penalizada. O quinto e último carro alegórico emperrou na entrada da pista de desfile da Marquês de Sapucaí. Ele foi consertado, mas o problema gerou correria e fez a escola gastar dois minutos a mais do que o permitido para encerrar o desfile - em vez dos 70, usou 72 minutos e será punida com a perda de dois décimos na apuração.

A São Clemente, que prestou homenagem ao ator, escritor e humorista Paulo Gustavo, morto pela covid-19 no ano passado, é considerada a que tem mais risco de ser rebaixada. Os quesitos avaliados são alegoria, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasia, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo.