SP enviará 2 helicópteros para auxiliar a Defesa Civil de SC

O governo de São Paulo enviará dois helicópteros Águia da Polícia Militar para auxiliar a Defesa Civil de Santa Catarina, por conta dos estragos provocados pelas fortes chuvas que castigaram o Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os aparelhos permanecerão em Santa Catarina até que a situação se normalize. Com quatro pilotos, quatro tripulantes e um mecânico, as aeronaves deixarão o Aeroporto de Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, às 6h30 desta terça-feira, 25, com destino ao município catarinense de Navegantes.