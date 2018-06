SP ganhará 182 novos radares A Secretaria Municipal de Transportes garante que está aumentando a fiscalização com novos radares. Até o fim do ano, mais 182 - 175 fixos, 13 móveis e 60 Leitores Automáticos de Placas - se juntarão aos atuais 367. Segundo a Assessoria de Imprensa, também já há campanhas educativas que atingem 1,5 milhão de pessoas por mês e uma iniciativa para diminuir o número de acidentes com motociclistas: o Selo Trânsito Seguro, voltado a empresas de entrega de pequenas cargas ou que operem com frotas de motocicletas. Só recebe a certificação aquelas que adotam práticas eficientes de gestão de segurança. A inscrição é voluntária e gratuita. No ano passado, 52 empresas tentaram conseguir o selo e 41 foram certificadas, atingindo uma frota de cerca de 4.200 motocicletas, entre as 600 mil que circulam na cidade. A expectativa da Secretaria é de que, até o fim deste ano, cerca de 30 mil motofretistas estejam em empresas credenciadas. Procurado desde a semana passada para comentar os números de acidentes, o secretário Alexandre de Moraes não quis dar entrevista.